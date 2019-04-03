03.04.2019 11:52

В Харькове и пригородах «борцы» с сухостоем жгут заборы и хозяйственные постройки (ФОТО)

В течение последних суток спасатели осуществили 80 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний связанных с выжиганием сухой травы, листьев, камыша и мусора.



://kharkiv.dsns.gov.ua

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения 80 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора.

Их общая площадь составила около 17 га.

Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в Харьковском районе области, а также в Киевском и Холодногорском районах города Харькова.

Пламя от этих возгораний уничтожило 2 хозяйственные постройки, 2 дровяного сарая, 2 заборы, беседку и деревянную обшивку колодца. Подавляющее большинство пожаров в экосистемах случается из-за легкомысленности граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности.

Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.