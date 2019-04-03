03.04.2019 13:47

В лесополосе на Салтовке три разбойника ограбили мужчину (ФОТО)

Инцидент произошел на улице Академика Павлова.



hk.npu.gov.ua

Как информирует ГУ Нацполиции, 1 апреля в Киевский отдел поступило сообщение о том, что в лесополосе на улице Академика Павлова трое неизвестных напали на жителя Луганской области.

Трое мужчин отобрали у прохожего два мобильных телефона с зарядными устройствами, ноутбук, наушники и кошелек с деньгами, после чего скрылись в неизвестном направлении, нанеся ущерб 49-летнему луганчанину в размере 4600 гривен.

В ходе розысков работники полиции задержали нападавших.

Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления двое 30-летних и один 42-летний харьковчане.

Вещественные доказательства изъяты.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.