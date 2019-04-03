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03.04.2019  13:47   

В лесополосе на Салтовке три разбойника ограбили мужчину (ФОТО)

Инцидент произошел на улице Академика Павлова.


hk.npu.gov.ua
Как информирует ГУ Нацполиции, 1 апреля в Киевский отдел поступило сообщение о том, что в лесополосе на улице Академика Павлова трое неизвестных напали на жителя Луганской области.
 
Трое мужчин отобрали у прохожего два мобильных телефона с зарядными устройствами, ноутбук, наушники и кошелек с деньгами, после чего скрылись в неизвестном направлении, нанеся ущерб 49-летнему луганчанину в размере 4600 гривен.
 
В ходе розысков работники полиции задержали нападавших.
 
Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления двое 30-летних и один 42-летний харьковчане.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, разбойники-рецидивисты, харьков
 
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