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03.04.2019  14:12   

Копы обнаружили иностранца с обрезом (ФОТО)

Вооруженного таджика нашли под Харьковом.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, у 58-летнего гражданина Таджикистана работники сектора криминальной полиции нашли обрез охотничьего ружья в ходе проведения операции «Мигрант».
 
58-летний житель одного из населенных пунктов Красноградского района по месту жительства хранил незарегистрированное оружие.
 
В рамках проведения профилактических мероприятий полицейскими, с письменного разрешения, было осмотрено домовладения мужчины.
 
Оружие изъято и направлено на экспертизу.
 
Как сообщил начальник Красноградского отдела полиции Алексей Стрелец, следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
 
Напоминаем, что в течение апреля на территории Харьковщины продолжается месячник добровольной сдачи оружия. В это время граждане могут принести незарегистрированное оружие или боеприпасы в подразделения полиции и избежать уголовного наказания.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  незаконное оружие, иностранец, харьков
 
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