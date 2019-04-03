03.04.2019 14:12

Копы обнаружили иностранца с обрезом (ФОТО)

Вооруженного таджика нашли под Харьковом.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, у 58-летнего гражданина Таджикистана работники сектора криминальной полиции нашли обрез охотничьего ружья в ходе проведения операции «Мигрант».

58-летний житель одного из населенных пунктов Красноградского района по месту жительства хранил незарегистрированное оружие.

В рамках проведения профилактических мероприятий полицейскими, с письменного разрешения, было осмотрено домовладения мужчины.

Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Как сообщил начальник Красноградского отдела полиции Алексей Стрелец, следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напоминаем, что в течение апреля на территории Харьковщины продолжается месячник добровольной сдачи оружия. В это время граждане могут принести незарегистрированное оружие или боеприпасы в подразделения полиции и избежать уголовного наказания.