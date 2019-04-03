Пьяный водитель на Lexus врезался в такси

Водитель уехал с места происшествия и позже был задержан патрульными.
Авария произошла в полночь на 3 апреля на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина.
По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus не выполнил требование дорожного знака 4.4 "Движение прямо или направо", совершил поворот налево и совершил столкновение с автомобилем Daewoo, после чего скрылся с места ДТП.
Патрульные обнаружили беглеца на проспекте Героев Сталинграда. Водитель Lexus имел признаки алкогольного опьянения. Кроме этого, в присутствии полицейских водитель начал употреблять алкоголь. Результат освидетельствования на состояние опьянения составил 1, 41 промилле, что превышает допустимую норму в 7 раз.
Патрульные составили на водителя Lexus три административных протокола - по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП), ст. 122-4 (оставление места ДТП) и ст. 130 (управление ТС в состоянии алкогольного опьянения).
В дальнейшем административные материалы переданы на рассмотрение суда.
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