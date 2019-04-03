03.04.2019 14:33

Пожарные спасали дом от горящей летней кухни (ФОТО)

Днем 2 апреля произошел пожар о пожаре на территории частного домовладения на улице Пугечева в городе Лозовой.



// ГСЧС

Дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС выехал на тущщение пожара в в 13:53. На месте спасатели установили, что на частном дворе горит летняя кухня на площади 30 кв.м. Существовала угроза опрокидывания огня на жилой дом, поскольку он располагался в непосредственной близости от горящей постройки.



На тушение данного пожара и защиту жилого дома пожарные подали пожарный ствол и уже в 14:17 локализовали пожар. В 14:59 огонь был полностью укрощен.



Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.