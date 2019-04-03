Пожарные спасали дом от горящей летней кухни (ФОТО)

Днем 2 апреля произошел пожар о пожаре на территории частного домовладения на улице Пугечева в городе Лозовой.
Дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС выехал на тущщение пожара в в 13:53. На месте спасатели установили, что на частном дворе горит летняя кухня на площади 30 кв.м. Существовала угроза опрокидывания огня на жилой дом, поскольку он располагался в непосредственной близости от горящей постройки.
На тушение данного пожара и защиту жилого дома пожарные подали пожарный ствол и уже в 14:17 локализовали пожар. В 14:59 огонь был полностью укрощен.
Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Так что к внезапной идее стоит прислушаться, даже если она на корню меняет все ваши планы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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