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03.04.2019  15:33   

На Салтовке задержали домушника

Сработала сигнализация, и вор не успел найти ничего ценного.


//guard.npu.gov.ua

Около девяти часов вечера сработала сигнализация в квартире по улице Героев Труда. Приехавшие на вызов полицейские охраны увидели на фасаде многоэтажки отжатое металлопластиковое окно.

«Инспектор-дежурный сообщил, что с объекта на пульт продолжают поступать сигналы о срабатывании сигнализации, значит, правонарушитель еще находится в помещении, - сообщил подробности происшествия старший сержант полиции Юрий Олашин. - Кроме того, мы заметили фигуру, вприсядку перемещавшуюся по квартире. Вызвав для блокировки объекта еще одну группу реагирования, я сообщил жителям соседней квартиры о возможном правонарушении за стенами их жилья».

Окруженный со всех сторон правонарушитель попытался сбежать через балкон, но был сразу задержан полицейскими охраны. Он сопротивлялся, кричал, что просто проходил мимо, а его незаконно задержали. У мужчины были перчатки и фонарик.

Полицейские охраны дождались приезда владельца жилья, после чего зашли в квартиру. Подозреваемый успел вывернуть вещи из шкафа, а когда увидел в окно полицейский автомобиль, то спрятал за диваном отвертку, телефон и сим-карту. Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции также прибыла на вызов и провела все необходимые следственные действия.

26-летнего подозреваемого доставили в Киевский отдела полиции. Предварительно факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины. Также известно, что мужчина был фигурантом в уголовном производстве по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины во Львовской области.

Источник:   Полиция охраны
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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