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03.04.2019  14:45   

На Шевченко нашли неопознанную утопленницу

Тело неустановленной женщины обнаружено в водохранилище неподалеку от улицы Шевченко.


// Нацполиция

Сообщение об утопленнице поступило в Киевский отдел полиции 3 апреля около 8:30.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела.

На месте полицейские обнаружили тело женщины на вид около 30-35 лет, в верхней одежде и солнцезащитных очках.

Тело гражданки без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают личность женщины, ее родственников и обстоятельства гибели.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  утонул, харьков, полиция
 
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