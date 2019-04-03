На Шевченко нашли неопознанную утопленницу

Тело неустановленной женщины обнаружено в водохранилище неподалеку от улицы Шевченко.
Сообщение об утопленнице поступило в Киевский отдел полиции 3 апреля около 8:30.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела.
На месте полицейские обнаружили тело женщины на вид около 30-35 лет, в верхней одежде и солнцезащитных очках.
Тело гражданки без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.
В настоящее время полицейские устанавливают личность женщины, ее родственников и обстоятельства гибели.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Так что к внезапной идее стоит прислушаться, даже если она на корню меняет все ваши планы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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