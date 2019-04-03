03.04.2019 14:45

На Шевченко нашли неопознанную утопленницу

Тело неустановленной женщины обнаружено в водохранилище неподалеку от улицы Шевченко.



// Нацполиция

Сообщение об утопленнице поступило в Киевский отдел полиции 3 апреля около 8:30.



По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела.



На месте полицейские обнаружили тело женщины на вид около 30-35 лет, в верхней одежде и солнцезащитных очках.



Тело гражданки без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают личность женщины, ее родственников и обстоятельства гибели.