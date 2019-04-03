03.04.2019 14:49

400 нарушений и более 200 обращений: полиция отчиталась по выборам

Порядок на избирательных участках обеспечивали почти четыре тысячи правоохранителей и 11 групп взрывотехников.



ukrinform.ua

Как собщид начальник областного главка харьковской полиции Олег Бех, с 25 марта личный состав полиции Харьковщины работал в усиленном служебной деятельности. Полиция обеспечила правопорядок на избирательных участках и прилегающей территории, безопасность дорожного движения.

31 марта в области работало 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок. Два участка открылись с незначительным опозданием в Немышлянская и Змиевском районах.

- Для охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий было привлечено более 3800 правоохранителей, - рассказал Олег Бех. - Работники полиции обеспечили охрану окружных и участковых избирательных комиссий в круглосуточном режиме. Работало 11 групп взрывотехников. Большинство сообщений касалось фотографирования и порчи бюллетеней, выявление нарушений в списках, проведения незаконной агитации и т.п. .

Непосредственно в день голосования избиратели обращались к силовикам 207 раз.

Полицией было обеспечено оперативное реагирование на каждое сообщение о нарушении избирательного законодательства. Всего с начала избирательного процесса зарегистрировано 400 сообщений о нарушениях. Из них 182 -до дня голосования, двести седьмой день голосования и 11 - после дня голосования. В день выборов открыто 4 уголовных производства по ст. 158-1 (незаконное использование бюллетеня) Уголовного кодекса Украины.

По словам Олега Беха, из 400 сообщений 25 внесены в Единый реестр досудебных расследований, 2 закрыто, 2 расследовано, 4 передано по подследственности в ГУНП в г.. Киев, составлено 4 админпротоколы по ст. 212-13 (размещение агитации без сведений о тираже) и ч. 1 ст. 179 (пребывание в состоянии опьянения) КоАП, 136 сообщения рассмотрено по Закону «Об обращениях граждан», 235 на стадии рассмотрения. По каждому сообщению проводится проверка для принятия законных решений.

Вывоз документации в ЦИК начался со 2 апреля. По заявкам обеспечено сопровождение и сформирован наряды с огнестрельным автоматическим оружием из числа групп тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции, групп реагирования патрульной полиции и батальона полиции особого назначения.