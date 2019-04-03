03.04.2019 16:16

Старик-извращенец: детская порнография и растление малолетних сестер

Пенсионер, развращавший и жестоко обращавшийся с малолетними девочками, а также изготовлявший и распространявший детское порно, вновь предстанет перед судом.



antikor.com.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, подозреваемому в растлении 9-летней девочки в Купянске выдвинуты новые обвинения

Прокуратура утвердила обвинение в изготовлении и распространении детской порнографии и растлении малолетних (ч. 4 ст. 301, ч. 2 ст. 156 УК Украины) 67-летнему жителю г.. Купянска.

Как рассказал заместитель руководителя Изюмского местной прокуратуры Александр Михалик, мужчине также инкриминируется незаконное лишение свободы малолетней и еще один эпизод развращения (ч. 2 ст. 146, ч 2 ст. 156 УК Украины). Это производство уже слушается в Купянском районном суде.

Напомним, подозреваемого задержали в июне прошлого года. По данным следствия, пенсионер развращал 9-летнюю девочку.

Ребенок воспитывался в семье с тяжелым материальным положением, поэтому мужчина легко наладил с ней дружеские отношения, покупая девочке продукты.

Пользуясь доверием малолетней, он неоднократно приглашал ее к себе в гости под предлогом просмотра мультфильмов и возможности поиграть в компьютерные игры.

Во время одного из таких визитов злоумышленник также совершил развратные действия в отношении ребенка.

Без еды и возможности произвести физические потребности ребенок находился под замком несколько часов.

При этом все время, которое девочка провела в руках извращенца, ее искала мать. Об исчезновении ребенка женщина сообщила правоохранителям, которые и нашли ребенка.

Как выяснило следствие, ранее мужчина развращал также старшую сестру потерпевшей.

Кроме того, он занимался изготовлением и распространением детской порнографии. С этой целью злоумышленник под различными предлогами приглашал к себе малолетних девочек из малообеспеченных семей и фотографировал их обнаженными.

Эти фото подозреваемый хранил в собственном компьютере и распространял за деньги.

Установлено как минимум 3 ребенка, которые стали жертвами извращенца, и около 30 эпизодов преступных действий шодо запрещенных «фотосессий».

Следует отметить, что пенсионер уже имел судимость за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. Сейчас по требованию прокуратуры он находится под стражей.