На Немышле подожгли камыш: сгорел сарай (ФОТО)

Сегодня утром жители Салтовки наблюдали дым в районе Немышли.
В 10:44 спасателям поступило сообщение о возгорании сухой прошлогоднего камыша на открытой территории вблизи пр. Тракторостроителей и ул. Приречной.
Ветер распространил огонь на значительную площадь, и тот стал угрожать жилым домам и двум АЗС.
На тушение выезжали четыре пожарно-спасательных подразделения ГСЧС в составе 19 спасателей. На месте спасатели установили, что площадь горения камыша и кустарников составляла около 3,5 га. Пламя перекинулось на частную деревянную хозяйственную постройку площадью 25 кв. м и почти уничтожило ее.
Пожарые сумели справиться с пламенем. В 13:22 пожар был локализован, взят под контроль, окончательно огонь ликвидировали в 14:39.
Причиной подобных возгораний чаще всего становится «человеческий фактор», отметили в ГУ ГСЧС.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Так что к внезапной идее стоит прислушаться, даже если она на корню меняет все ваши планы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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