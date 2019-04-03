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03.04.2019  16:31   

На Немышле подожгли камыш: сгорел сарай (ФОТО)

Сегодня утром жители Салтовки наблюдали дым в районе Немышли.


// ГСЧС

В 10:44 спасателям поступило сообщение о возгорании сухой прошлогоднего камыша на открытой территории вблизи пр. Тракторостроителей и ул. Приречной.

Ветер распространил огонь на значительную площадь, и тот стал угрожать жилым домам и двум АЗС.

На тушение выезжали четыре пожарно-спасательных подразделения ГСЧС в составе 19 спасателей. На месте спасатели установили, что площадь горения камыша и кустарников составляла около 3,5 га. Пламя перекинулось на частную деревянную хозяйственную постройку площадью 25 кв. м и почти уничтожило ее.

Пожарые сумели справиться с пламенем. В 13:22 пожар был локализован, взят под контроль, окончательно огонь ликвидировали в 14:39.

Причиной подобных возгораний чаще всего становится «человеческий фактор», отметили в ГУ ГСЧС.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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