03.04.2019 16:31

На Немышле подожгли камыш: сгорел сарай (ФОТО)

Сегодня утром жители Салтовки наблюдали дым в районе Немышли.



// ГСЧС

В 10:44 спасателям поступило сообщение о возгорании сухой прошлогоднего камыша на открытой территории вблизи пр. Тракторостроителей и ул. Приречной.

Ветер распространил огонь на значительную площадь, и тот стал угрожать жилым домам и двум АЗС.



На тушение выезжали четыре пожарно-спасательных подразделения ГСЧС в составе 19 спасателей. На месте спасатели установили, что площадь горения камыша и кустарников составляла около 3,5 га. Пламя перекинулось на частную деревянную хозяйственную постройку площадью 25 кв. м и почти уничтожило ее.



Пожарые сумели справиться с пламенем. В 13:22 пожар был локализован, взят под контроль, окончательно огонь ликвидировали в 14:39.



Причиной подобных возгораний чаще всего становится «человеческий фактор», отметили в ГУ ГСЧС.