03.04.2019 16:51

Автошколу, где обучали Зайцеву завтра, 4 апреля, могут лишить лицензии - начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех

Об этом О.Бех заявил на брифинге в Харькове в среду, 3 апреля.



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Следствие обнаружило ряд нарушений в автошколе, в которой училась Елена Зайцева, осужденная за ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли шесть человек, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

«Мы выявили ряд серьезных нарушений. Мы внесли ходатайство об отмене госаккредитации, лицензии, и завтра (в четверг, 4 апреля - ИФ) должно быть принято решение», - сказал О.Бех на брифинге в Харькове в среду.

Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж уточнил, что речь идет как о нарушениях, допущенных в ходе обучения Е.Зайцевой, так и о нарушениях в работе школы в целом.

«Вместо четырех учебных классов - один, нарушение ведения документации, переоборудование транспорта без соответствующей регистрации. В рамках уголовного производства также доказано отсутствие Зайцевой на занятиях в определенные дни. Поэтому по итогам проверки мы приостановили деятельность автошколы и направили ходатайство об отмене лицензии. Нам прислали ответ (находится в уголовном производстве), что 4 апреля будет решаться вопрос о лишении государственной аккредитации и лицензии», - сказал С.Чиж.

Он также уточнил, что вопрос о лишении лицензии и госаккредитации будет рассматривать Главный сервисный центр МВД.