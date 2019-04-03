Главная Новости Криминал и происшествия Автошколу, где обучали Зайцеву завтра, 4 апреля, могут лишить лицензии - начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех
03.04.2019  16:51   

Автошколу, где обучали Зайцеву завтра, 4 апреля, могут лишить лицензии - начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех

Об этом О.Бех заявил на брифинге в Харькове в среду, 3 апреля.


// facebook

Следствие обнаружило ряд нарушений в автошколе, в которой училась Елена Зайцева, осужденная за ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли шесть человек, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

«Мы выявили ряд серьезных нарушений. Мы внесли ходатайство об отмене госаккредитации, лицензии, и завтра (в четверг, 4 апреля - ИФ) должно быть принято решение», - сказал О.Бех на брифинге в Харькове в среду.

Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж уточнил, что речь идет как о нарушениях, допущенных в ходе обучения Е.Зайцевой, так и о нарушениях в работе школы в целом.

«Вместо четырех учебных классов - один, нарушение ведения документации, переоборудование транспорта без соответствующей регистрации. В рамках уголовного производства также доказано отсутствие Зайцевой на занятиях в определенные дни. Поэтому по итогам проверки мы приостановили деятельность автошколы и направили ходатайство об отмене лицензии. Нам прислали ответ (находится в уголовном производстве), что 4 апреля будет решаться вопрос о лишении государственной аккредитации и лицензии», - сказал С.Чиж.

Он также уточнил, что вопрос о лишении лицензии и госаккредитации будет рассматривать Главный сервисный центр МВД.

Источник:   Интерфакс
 Тэги:  дтп, харьков, сумская, зайцева, суд, адвокат, претензии, эксперт
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.04 Криминал и происшествия Пьяный водитель на Lexus врезался в такси 02.04 Криминал и происшествия ДТП на Южной Салтовке: фургон, патрульные и открывшаяся дверь (ФОТО) 02.04 Криминал и происшествия Водитель, сбивший насмерть пешехода, пытался скрыться с места ДТП (Обновлено, ФОТО)
 
 

Видео

Эксперты из Литвы изучают опыт Харькова для создания национального адресного реестра
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 