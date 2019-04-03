03.04.2019 17:41

Похищение Эммы Вальденер: спецоперация по освобождению малышки

Была проведена целая спецоперация правоохранителей.



//gx.net.ua

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, двухлетняя Эмма Вальденер, похищенная 31 марта, в данный момент находится с мамой.

Как оказалось, задержанию мужчины предшествовала целая спецоперация. Ее подробностями с редакцией поделились собственные источники в правоохранительных органах.

Похищение произошло в Харькове вечером 31 марта. Как рассказала Дарья, под дверью квартиры ее подкараулил отец дочери, гражданин Франции Рафаэль Вальденер, с которым женщина с 2017 года находится на стадии бракоразводного процесса. По словам харьковчанки, иностранец затолкал ее в квартиру, связал пластиковыми хомутами, после чего забрал Эмму и скрылся.

Силовики установили, что Вальденер с ребенком на арендованной машине направляется в сторону границы на западной Украине. Всего это время телефон француза был отключен. Управлял автомобилем его знакомый, с которым правоохранителям удалось связаться через близких мужчины.

Сначала водитель отказался идти на контакт и попытался сбить силовиков со следа, заявив, что он находится в командировке и ничего не знает о похищении. Однако в итоге сотрудники стражи порядка смогли "достучаться" до водителя, который попытался объяснить опасность сложившейся ситуации Вальденеру. Все это время силовики держали ситуацию на контроле и даже готовы были дистанционно заглушить машину. Кроме того, наготове были пограничники, которые работали в контакте с правоохранителями.

К счастью, недалеко от границы водитель развернул автомобиль и направился в сторону Харькова. На этой стадии к операции подключились сотрудники уголовного розыска. Чтобы не рисковать, силовики приняли решение остановить транспортное средство в Борисполе, что под предлогом проверки документов и сделали патрульные. По словам наших источников, все это время существовал риск того, что отец с дочерью выйдут из машины, а их след потеряется. К счатью, этого не произошло.

В данный момент и Рафаэль Вальденер, и его дочь находятся в Харькове: Эмма - дома в объятиях матери, мужчина - в ожидании суда по избранию ему меры пресечения. Уголовное производство было открыто по статье 146 УК Украины ("похищение").