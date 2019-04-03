В лесу найден труп молодого мужчины

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины.
Как сообщает ГУ Нацполиции, тело 26-летнего гражданина с резаной раной предплечья было обнаружено 2 апреля в лесном массиве вблизи села Мокрая Ракитная Нововодолажского района.
Следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Так что к внезапной идее стоит прислушаться, даже если она на корню меняет все ваши планы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
влажн.:
давл.:
ветер: