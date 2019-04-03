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03.04.2019  18:31   

В лесу найден труп молодого мужчины

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины.


Фото Дмитрия Колонея

Как сообщает ГУ Нацполиции, тело 26-летнего гражданина с резаной раной предплечья было обнаружено 2 апреля в лесном массиве вблизи села Мокрая Ракитная Нововодолажского района. 

Следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Тэги:  труп парня, лес, харьков
 
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