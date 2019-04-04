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04.04.2019  12:45   

Ночной клуб, удар ножом и банка с компотом: приговор вынесен

Гражданин утверждал, что взял оружие, чтобы открыть банку с напитком.


agravery.com
Дергачевский районный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который в ночном клубе ударил обидчика ножом. 
 
11 марта 2018 года в поселке Валки в развлекательном заведении "SamFerri" произошел конфликт между двумя посетителями. Из-за словесной обиды один из них достал металлокерамический нож и дважды ударил своего оппонента. У потерпевшего диагностировали колото-резаные раны шеи и левого предплечья. 
 
Во время разбирательства обвиняемый не признал свою вину. Он рассказал, что незадолго до инцидента употреблял с друзьями спиртные напитки и взял нож, чтобы открыть банку с компотом. После этого они поехали в ночной клуб, где на лестнице у него произошла ссора с будущей жертвой. По словам мужчины, он сам вызвал полицию, а во время лечения примирился с пострадавшим. 
 
Суд переквалифицировал случившееся с покушения на убийство на нанесение легких телесных повреждений и приговорил местного жителя к 240 часам общественных работ. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  ударил ножом, конфликт, харьков
 
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