04.04.2019 12:45

Ночной клуб, удар ножом и банка с компотом: приговор вынесен

Гражданин утверждал, что взял оружие, чтобы открыть банку с напитком.



agravery.com

Дергачевский районный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который в ночном клубе ударил обидчика ножом.

11 марта 2018 года в поселке Валки в развлекательном заведении "SamFerri" произошел конфликт между двумя посетителями. Из-за словесной обиды один из них достал металлокерамический нож и дважды ударил своего оппонента. У потерпевшего диагностировали колото-резаные раны шеи и левого предплечья.

Во время разбирательства обвиняемый не признал свою вину. Он рассказал, что незадолго до инцидента употреблял с друзьями спиртные напитки и взял нож, чтобы открыть банку с компотом. После этого они поехали в ночной клуб, где на лестнице у него произошла ссора с будущей жертвой. По словам мужчины, он сам вызвал полицию, а во время лечения примирился с пострадавшим.

Суд переквалифицировал случившееся с покушения на убийство на нанесение легких телесных повреждений и приговорил местного жителя к 240 часам общественных работ. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.