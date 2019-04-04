04.04.2019 10:32

На Салтовке прохожий разбил стекло фуры (ФОТО)

Инцидент произошел вечером 3 апреля.



// Facebook/ХС

Во время патрулирования, на перекрестке улицы Гвардейцев Широнинцев и проспекта Юбилейного, полицейские увидели мужчину, который выбежал на проезжую часть и разбил лобовое стекло грузового автомобиля.

Патрульные задержали нарушителя.



Для выяснения всех обстоятельств происшествия и составления соответствующего материала мужчина был приглашен в Московский отдел полиции.