На Салтовке прохожий разбил стекло фуры (ФОТО)

Инцидент произошел вечером 3 апреля.
Во время патрулирования, на перекрестке улицы Гвардейцев Широнинцев и проспекта Юбилейного, полицейские увидели мужчину, который выбежал на проезжую часть и разбил лобовое стекло грузового автомобиля.
Патрульные задержали нарушителя.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия и составления соответствующего материала мужчина был приглашен в Московский отдел полиции.
Сегодня верна пословица: «Время – деньги!» Не увлекайтесь долгими рассуждениями и берегите здоровье.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
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