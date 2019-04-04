04.04.2019 10:23

Вместо утреннего кофе – «пинок» элитному паркетнику

На Белгородском шоссе с 9 утра затруднено движение через оформление ДТП.



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Авария произошла сегодня, 4 апреля, около 9:10 на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Академика Проскуры. Под светофором не соблюли дистанцию и создали аварию автомобиль «Субару» и паркетный внедорожник «Лексус».

В результате столкновения легковушка получил незначительные механические повреждения.

Никто из водителей или пассажиров не пострадал.

На место происшествия прибыли патрульные, которые занимаются оформлением ДТП. Информации о применении водителями нового правила о применении электронного ОСАГО на месте сотрудники полиции не подтвердили.

Из-за аварии в районе перекрестка по Белгородском шоссе образовалась тянучка в направлении центра города, которая заканчивается за светофором. Студенты и жители «Жуков» ограничения в работе общественного транспорта не заметили.