Вместо утреннего кофе – «пинок» элитному паркетнику

На Белгородском шоссе с 9 утра затруднено движение через оформление ДТП.
Авария произошла сегодня, 4 апреля, около 9:10 на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Академика Проскуры. Под светофором не соблюли дистанцию и создали аварию автомобиль «Субару» и паркетный внедорожник «Лексус».
В результате столкновения легковушка получил незначительные механические повреждения.
Никто из водителей или пассажиров не пострадал.
На место происшествия прибыли патрульные, которые занимаются оформлением ДТП. Информации о применении водителями нового правила о применении электронного ОСАГО на месте сотрудники полиции не подтвердили.
Из-за аварии в районе перекрестка по Белгородском шоссе образовалась тянучка в направлении центра города, которая заканчивается за светофором. Студенты и жители «Жуков» ограничения в работе общественного транспорта не заметили.
Сегодня верна пословица: «Время – деньги!» Не увлекайтесь долгими рассуждениями и берегите здоровье.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
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