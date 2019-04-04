Полиция разыскивает авто и водителя белой ВАЗ-овской «шестерки» (ФОТО)

В пригороде Харькова выехал и не вернулся домой водитель.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, Дергачевский отдел устанавливает местонахождение Якименко Сергея Михайловича 1959 года, который 25 марта поехал на автомобиле ВАЗ 2106 г/н АХ0932АТ белого цвета и не вернулся.
Приметы: на вид 60-65 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы, овальное лицо.
Был одет в костюм классический темного цвета, светлую рубашку, синие сапоги.
Правоохранители обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, с просьбой сообщить по телефонам 0662312349, 0503444072, 0576320888 или 102.
Сегодня верна пословица: «Время – деньги!» Не увлекайтесь долгими рассуждениями и берегите здоровье.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
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