Под колесами фуры погиб пешеход: полиция ищет свидетелей

Авария произошла 17 декабря 2018 года около 18:25 на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау.
17 грудня 2018 року близько 18:25 на перехресті проспектів Героїв Сталінграду та Льва Ландау у Харкові водій вантажівки «Scania R420» з причепом скоїв наїзд на пішохода.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Свідків та очевидців ДТП просимо звертатися за телефоном: 715-71-60 до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22 до слідчого Черкашина Ігоря Юрійовича.
Відділ комунікації поліції Харківської області
Водитель грузовика «Scania R420» с прицепом совершил наезд на пешехода.
От полученных травм мужчина погиб на месте.
«Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться по телефону: 715-71-60 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22 к следователю Черкашину Игорю Юрьевичу», – обращаются правоохранители.
Сегодня верна пословица: «Время – деньги!» Не увлекайтесь долгими рассуждениями и берегите здоровье.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
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