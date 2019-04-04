Главная Новости Криминал и происшествия Под колесами фуры погиб пешеход: полиция ищет свидетелей
04.04.2019  13:01   

Под колесами фуры погиб пешеход: полиция ищет свидетелей

Авария произошла 17 декабря 2018 года около 18:25 на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау.


// Нацполиция

Увага, розшукуються свідки ДТП!

Розшук

17 грудня 2018 року близько 18:25 на перехресті проспектів  Героїв Сталінграду та Льва Ландау у Харкові водій вантажівки «Scania R420» з причепом скоїв наїзд на пішохода.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

       Свідків та очевидців ДТП просимо звертатися за телефоном: 715-71-60 до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління  ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул.  Маяковського, 22 до слідчого Черкашина Ігоря Юрійовича.

 

Відділ комунікації поліції Харківської області

ДТП
 © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/rozshuk/uvaga-rozshukuyutsya-svidki-dtp-04-04-19/

Водитель грузовика «Scania R420» с прицепом совершил наезд на пешехода.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

«Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться по телефону: 715-71-60 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22 к следователю Черкашину Игорю Юрьевичу», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.04 Криминал и происшествия На Салтовке прохожий разбил стекло фуры (ФОТО) 04.04 Криминал и происшествия Вместо утреннего кофе – «пинок» элитному паркетнику 03.04 Криминал и происшествия Автошколу, где обучали Зайцеву завтра, 4 апреля, могут лишить лицензии - начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех
 
 

Видео

Эксперты из Литвы изучают опыт Харькова для создания национального адресного реестра
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 