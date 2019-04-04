Под колесами фуры погиб пешеход: полиция ищет свидетелей

17 грудня 2018 року близько 18:25 на перехресті проспектів Героїв Сталінграду та Льва Ландау у Харкові водій вантажівки «Scania R420» з причепом скоїв наїзд на пішохода.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Свідків та очевидців ДТП просимо звертатися за телефоном: 715-71-60 до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22 до слідчого Черкашина Ігоря Юрійовича.

Відділ комунікації поліції Харківської області