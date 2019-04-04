04.04.2019 12:20

Из реки у «горбатого» моста выловили тело молодой женщины (фото 18+)

Девушка была в спортивной одежде и солнцезащитных очках.



Фото: t.me/treshkharkov

3 апреля, утром в реке у Горбатого моста нашли труп молодой женщины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Сегодня утром на Харьковской набережной, в районе «горбатого» моста был обнаружен труп девушки, который находился в солнцезащитных очках, в воде», - говорится в сообщении.

По информации отдела коммуникации полиции, на теле женщины не обнаружили следов насильственной смерти.

Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.