Из реки у «горбатого» моста выловили тело молодой женщины (фото 18+)

Девушка была в спортивной одежде и солнцезащитных очках.
3 апреля, утром в реке у Горбатого моста нашли труп молодой женщины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Сегодня утром на Харьковской набережной, в районе «горбатого» моста был обнаружен труп девушки, который находился в солнцезащитных очках, в воде», - говорится в сообщении.
По информации отдела коммуникации полиции, на теле женщины не обнаружили следов насильственной смерти.
Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сегодня верна пословица: «Время – деньги!» Не увлекайтесь долгими рассуждениями и берегите здоровье.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
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