Главная Новости Криминал и происшествия Из реки у «горбатого» моста выловили тело молодой женщины (фото 18+)
04.04.2019  12:20   

Из реки у «горбатого» моста выловили тело молодой женщины (фото 18+)

Девушка была в спортивной одежде и солнцезащитных очках.


Фото: t.me/treshkharkov

3 апреля, утром в реке у Горбатого моста нашли труп молодой женщины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Сегодня утром на Харьковской набережной, в районе  «горбатого» моста был обнаружен труп девушки, который находился в солнцезащитных очках, в воде», - говорится в сообщении.

По информации отдела коммуникации полиции, на теле женщины не обнаружили следов насильственной смерти.

Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 

Источник:   Сегодня
 Тэги:  труп, река, харьков, гобатый мост, очки, спортивная одежда, отсутствие насилия
 
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