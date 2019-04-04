04.04.2019 13:16

Вор, чуть не убивший копа, получил 11 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Преступник ударил ножом полицейского, который его преследовал.



facebook.com

Как сообила Прокуратура, приговором Дергачевского районного суда области 28-летний мужчина признан виновным в нанесении тяжкого телесного повреждения милиционеру и краже с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 345, ч. 3 ст. 185 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, злоумышленник приговорен к 11 годам лишения свободы.

Обстоятельства дела:

В январе прошлого года неоднократно судимый мужчина вместе с двумя сообщниками обокрал дом в селе Губаревка Богодуховского района.

В населенный пункт воры приехали сознательно и ходили сельским улицам, подыскивая наиболее зажиточный, на их взгляд, дом.

Удостоверившись, что хозяев нет дома, воры повредили окно и проникли в дом. Выносили все, что казалось им ценным: от денег до женской одежды. С похищенным преступники пытались скрыться на автомобиле, однако в районном центре воров остановили патрульные.

Увидев правоохранителей, один из воров стал убегать. Полицейский догнал злоумышленника. Тогда мужчина выхватил нож и ударил патрульного в живот, причинив тяжкие телесные повреждения. После этого вор скрылся. Он пытался скрыться в лесу, однако через несколько часов был задержан.

Справка:

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Двое других участников преступления пока также получили приговоры. Один из них приговорили к 3,5, другой - к 4,5 годам лишения свободы за совершенную кражу.

Видеокомментарий процессуального руководителя в уголовном производстве - прокурора отдела прокуратуры Харьковской области Евгения Соколова.