04.04.2019 14:41

Топ-менеджер Харьковского бронетанкового завода 1 апреля «отделался испугом» за махинации с Volkswagen Multivan

Ленинский районный суд Харькова отказался привлекать чиновника государственного оборонного завода к ответственности за содеянное административное коррупционное правонарушение.



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1 апреля 2019 года Суд рассмотрел административный коррупционный протокол по ч. 2 ст. 172-6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля), составленный на заместителя директора по коммерции ГП «Харьковский бронетанковый завод».

Согласно материалам дела, 28 июля 2017 чиновник продал свой автомобиль за 450 тыс. Грн. Однако о существенном изменении в имущественном состоянии чиновник сообщил в нарушение 10-дневного срока.

11 августа 2017 мужчина получил ввезенный из-за границы автомобиль Volkswagen Multivan стоимостью на дату вступления 182,4 тыс. грн. И об этом факте чиновник оборонного предприятия не сообщил в НАЗК вовремя.

Суд 13 февраля 2019 оба эти факт объединил в одно производство. В судебном заседании обвиняемый и его защитник просили прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава адиминстративного правонарушения и истечением сроков привлечения лица к административной ответственности.

Письменные объяснения и ходатайство приобщено к материалам дела.

Изучив материалы дела, суд постановил производство по делу закрыть в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности.