04.04.2019 14:50

На ребенка упал рентген-аппарат (ФОТО)

Инцидент произошел в одной из харьковских клиник.



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Как сообщает пользователь социальной сети Фейсбук: "01.04.2019, я с двумя детьми посещала Харьковскую стоматологическую поликлинику 3, по адресу Харьков, Петра Григоренка, 9/1.

По направлению врача , повела ребенка на рентген. В кабинет рентгена ребенка завела здоровым, не считая больного зуба, а вывела всего в слезах, перепуганного и с ушибом левой руки и гемартрозом локтевого сустава. У них оборвался рентген аппарат!!!! И упал на руку сидящему в кресле ребенку!!!

Работник рентгена начала выбрасывать мне 20 гривен, заплаченные мной за плёнку и бежать из кабинета за начальством. Я сама лично вызвала скорую и полицию. Сотрудники даже не извинились , не поинтересовались как себя чувствует ребенок, начали кружиться вокруг своего аппарата, со словами : Это такое у нас первый Раз!!!

Женщина возмущена отношением к случившемуся в клинике.

Младший ребенок перепугался тоже и безустанно плакал в поликлинике. Как они будут после этого ходить в такие учреждения? Какой стресс они получили? А так называемая , инженер по труду, сказала , что ничего же страшного не произошло, просто ушиб. Действительно, что тут такого? Просто оборвалась аппаратура. Ну чуть не пришибло, что тут такого.

Может там вообще кнопка самого рентгена не работает или заедает, или оголённые провода за стулом? Может для их учреждения это НОРМА? государственная поликлиника!!!"

Как, информирует пресс-служба ГУ Нацполиции, 01.04.19 в службу 102 обратилась женщина и сообщила, что в медицинском учреждении на ее сына 2010 г.р. упал рентген аппарат.

Он повредил руку ребенку.

Факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и обращений граждан.

Проверку проводит Немышлянский отдел полиции.