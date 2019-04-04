04.04.2019 15:19

Полиция провела ликбез по минам, чем они грозят и как с ними поступать (ФОТО)

Харьковские полицейские ознакомили школьников с правилами поведения при обнаружении подозрительных предметов.



Полиция провела ликбез по минам, чем они грозят и как с ними поступать (ФОТО)



Интерактивные уроки с ребятами на тему «Осторожно, мина» провели 4 апреля сотрудники ювенальной полиции и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области на территории школ Харькова.

Цель мероприятия - ознакомление детей с мерами безопасности и правилами поведения при обнаружении незнакомых предметов, которые могут взорваться.

Детям показали образцы взрывных устройств, гранаты, мины. Взрывотехники рассказали школьникам об особенностях своей работы, а также продемонстрировали снаряжение, которое они используют при выезде на сообщение об обнаружении подозрительных предметов или о заминировании объектов.

Со старшеклассниками проведена беседа об ответственности, которая наступает за ложные вызовы полиции о заминировании.

Уважаемые граждане, напоминает вам, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов запрещается брать их в руки, разбирать и тому подобное. В случае выявления таких предметов, просим сразу звонить по номеру «102».

Ювенальная полиция обращается к родителям с просьбой регулярно проводить с детьми инструктивные беседы относительно безопасного поведения.

Детям показали образцы взрывных устройств, гранаты, мины. Взрывотехники рассказали школьникам об особенностях своей работы, а также продемонстрировали снаряжение, которое они используют при выезде на сообщение об обнаружении подозрительных предметов или о заминировании объектов.

С старшеклассниками проведена беседа об ответственности, которая наступает за ложные вызовы полиции о заминировании.

Уважаемые граждане, напоминает вам, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов запрещается брать их в руки, разбирать и тому подобное. В случае выявления таких предметов, просим сразу звонить по номеру «102».

Ювенальная полиция обращается к родителям с просьбой регулярно проводить с детьми инструктивные беседы относительно безопасного поведения.