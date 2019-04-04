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04.04.2019  16:11   

«Чмошники» и средний палец: копы и водитель обменялись любезностями (ВИДЕО)

До этого патрульные обвинили парня в нарушении, которое не могли доказать видеозаписью.


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В социальной сети появилось видео конфликта между патрульными и водителем авто.
 
Инцидент произошел во вторник вечером на пересечении улицы Университетской и площади Павловской.
 
Копы остановили автомобиль Toyota с молодым человеком за рулем и обвинили его в том, что тот ехал с выключенными фарами.
 
В ответ водитель попросил предъявить видеодоказательства нарушения.
 
После недолгого препирательства патрульные все же выписали парню штраф.
 
После этого владелец авто вышел из иномарки и начал снимать правоохранителей, которые в тот момент уже сидели в служебном авто.
 
"Такие вот чмошники работают в Харькове, новая полиция", - говорит голос за кадром.
 
Сразу после этого полицейский Prius начинает движение,  сидящий на переднем пассажирском сиденье коп показывает оператору средний палец. 
 
Как рассказали NewsRoom в пресс-службе патрульной полиции, руководство управления уже ознакомилось с данным видео. По факту инцидента назначена служебная проверка.
Тэги:  конфликт, патрульные, харьков
 
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