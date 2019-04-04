04.04.2019 16:11

«Чмошники» и средний палец: копы и водитель обменялись любезностями (ВИДЕО)

До этого патрульные обвинили парня в нарушении, которое не могли доказать видеозаписью.



facebook.com

В социальной сети появилось видео конфликта между патрульными и водителем авто.

Инцидент произошел во вторник вечером на пересечении улицы Университетской и площади Павловской.

Копы остановили автомобиль Toyota с молодым человеком за рулем и обвинили его в том, что тот ехал с выключенными фарами.

В ответ водитель попросил предъявить видеодоказательства нарушения.

После недолгого препирательства патрульные все же выписали парню штраф.

После этого владелец авто вышел из иномарки и начал снимать правоохранителей, которые в тот момент уже сидели в служебном авто.

"Такие вот чмошники работают в Харькове, новая полиция", - говорит голос за кадром.

Сразу после этого полицейский Prius начинает движение, сидящий на переднем пассажирском сиденье коп показывает оператору средний палец.