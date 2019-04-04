04.04.2019 16:11
«Чмошники» и средний палец: копы и водитель обменялись любезностями (ВИДЕО)
До этого патрульные обвинили парня в нарушении, которое не могли доказать видеозаписью.
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В социальной сети появилось видео
конфликта между патрульными и водителем авто.
Инцидент произошел во вторник вечером на пересечении улицы Университетской и площади Павловской.
Копы остановили автомобиль Toyota с молодым человеком за рулем и обвинили его в том, что тот ехал с выключенными фарами.
В ответ водитель попросил предъявить видеодоказательства нарушения.
После недолгого препирательства патрульные все же выписали парню штраф.
После этого владелец авто вышел из иномарки и начал снимать правоохранителей, которые в тот момент уже сидели в служебном авто.
"Такие вот чмошники работают в Харькове, новая полиция", - говорит голос за кадром.
Сразу после этого полицейский Prius начинает движение, сидящий на переднем пассажирском сиденье коп показывает оператору средний палец.
Как рассказали
NewsRoom в пресс-службе патрульной полиции, руководство управления уже ознакомилось с данным видео. По факту инцидента назначена служебная проверка.