04.04.2019 17:01

Работник птицефабрики кидался тушками цыплят через забор

39-летний мужчина обокрал предприятие, на котором работал.



// Нацполиция

Ранее судимый работник фабрики воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, незаметно украл из убойного цеха цыплят и перебросил их через забор учреждения.

Всего правонарушитель успел перебросить 40 цыплят-бройлеров.



Задержали злоумышленника работники охраны предприятия и вызвали полицию.



По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.