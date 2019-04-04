Работник птицефабрики кидался тушками цыплят через забор

39-летний мужчина обокрал предприятие, на котором работал.
Ранее судимый работник фабрики воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, незаметно украл из убойного цеха цыплят и перебросил их через забор учреждения.
Всего правонарушитель успел перебросить 40 цыплят-бройлеров.
Задержали злоумышленника работники охраны предприятия и вызвали полицию.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.
Сегодня верна пословица: «Время – деньги!» Не увлекайтесь долгими рассуждениями и берегите здоровье.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
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