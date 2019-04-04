Главная Новости Криминал и происшествия Работник птицефабрики кидался тушками цыплят через забор
04.04.2019  17:01   

Работник птицефабрики кидался тушками цыплят через забор

39-летний мужчина обокрал предприятие, на котором работал.


// Нацполиция

Ранее судимый работник фабрики воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, незаметно украл из убойного цеха цыплят и перебросил их через забор учреждения.

Всего правонарушитель успел перебросить 40 цыплят-бройлеров.

Задержали злоумышленника работники охраны предприятия и вызвали полицию.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.04 Криминал и происшествия Похитители ванн: под Харьковом поймали воришек, любящих развлечения (ФОТО) 03.04 Криминал и происшествия На Салтовке задержали домушника 28.03 Криминал и происшествия Харьковские копы схватили на Салтовке домушника с чужим имуществом в руках (ФОТО)
 
 

Видео

Порошенко принял предложение Зеленского провести дебаты на стадионе. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 