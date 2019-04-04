Хроливская колония перенесла «Бурю»

В Хроливском исправительном центре (№ 140) состоялось экстренное общее собрание личного состава.
4 апреля 2019 в государственном учреждении «Хроливський исправительный центр (№140)» был проведен сбор личного состава по условному сигналу оповещения «Буря».
Во время сбора было проверено боеготовность персонала и комплектование тревожных чемоданов, наличие служебных удостоверений и состояние организации служебной подготовки.
Особое внимание было обращено на соблюдение правил ношения установленной формы одежды, в связи с переходом на летнее образец форменной одежды.
Начальник учреждения Роман Хвостов отметил, что проведение общего собрания совершенствует мастерство и слаженность совместных действий во время возможных чрезвычайных происшествий.
Сегодня верна пословица: «Время – деньги!» Не увлекайтесь долгими рассуждениями и берегите здоровье.
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