04.04.2019 17:50

Хроливская колония перенесла «Бурю»

В Хроливском исправительном центре (№ 140) состоялось экстренное общее собрание личного состава.



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4 апреля 2019 в государственном учреждении «Хроливський исправительный центр (№140)» был проведен сбор личного состава по условному сигналу оповещения «Буря».

Во время сбора было проверено боеготовность персонала и комплектование тревожных чемоданов, наличие служебных удостоверений и состояние организации служебной подготовки.

Особое внимание было обращено на соблюдение правил ношения установленной формы одежды, в связи с переходом на летнее образец форменной одежды.

Начальник учреждения Роман Хвостов отметил, что проведение общего собрания совершенствует мастерство и слаженность совместных действий во время возможных чрезвычайных происшествий.