04.04.2019 19:49

Полицейский автомобиль поврежден хулиганом

Правоохранители оценивают как фейк появившуюся видеозапись о сбитом человеке и объясняют, в чем, действительно, дело.



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На днях в сети Интернет получил распространение видеозапись о служебном автомобиле со следами технических повреждений, находился на территории СТО. Авторы сообщению к видео сделали вывод, что указанная машина попала в ДТП (сбила человека), а работники полиции пытаются скрыть этот факт.

По этому поводу ГУНП в Харьковской области официально заявляет, что указанная информация не соответствует действительности. Технические повреждения служебный автомобиль получил при других обстоятельствах.

31 марта в 12:04 в Валковский отдела полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что в поселке Ковяги человек бьет мать.

На место происшествия выезжала группа реагирования патрульной полиции на служебном автомобиле. По указанному адресу наряд полиции обнаружил правонарушителя, вел себя неадекватно. Мужчина был задержан и доставлен в Валковский отдела полиции.

В ходе опроса установлено, что 36-летний житель поселка намеренно нанес ущерб полицейскому автомобилю. Человек злоупотребляет алкогольными напитками, состоит на учете в отделе полиции, как семейный насильник, привлекался к административной ответственности.

Следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

В ходе рассмотрения уголовного производства следователем назначена товароведческая экспертиза с целью установления суммы убытков. 3 апреля служебный автомобиль направлен на СТО для демонтажа разбитого лобового стекла.