05.04.2019 12:19

Не в должной мере обучил человека, что привело к смерти: приговор вынесен

Погибший сварщик Электротяжмаша погиб, так как мастер не предупредил его об особенностях работы с этим аппаратом.

Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор старшему мастеру завода "Электротяжмаш", на смене которого погиб электросварщик.

21 ноября 2016 года подсудимый нарушил требования ГОСТа и техники безопасности. Так, в частности, он не обучил своего подчиненного особенностям работы с универсальным сварочным манипулятором УСМ-5000.

Тем не менее, мастер разрешил мужчине заниматься сваркой элементов синхронного генератора.

Спустя четыре часа коллега обнаружил, что работника придавило сорвавшимся с креплений корпусом статора. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Во время разбирательства мастер признал свою вину и попросил не исследовать доказательства.

За нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью суд приговорил старшего мастера к двум годам лишения свободы.

Однако мужчину освободили от реального наказания, заменив его однолетним испытательным сроком. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.