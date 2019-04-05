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05.04.2019  12:19   

Не в должной мере обучил человека, что привело к смерти: приговор вынесен

Погибший сварщик Электротяжмаша погиб, так как мастер не предупредил его об особенностях работы с этим аппаратом.

Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор старшему мастеру завода "Электротяжмаш", на смене которого погиб электросварщик.
 
21 ноября 2016 года подсудимый нарушил требования ГОСТа и техники безопасности. Так, в частности, он не обучил своего подчиненного особенностям работы с универсальным сварочным манипулятором УСМ-5000.
 
Тем не менее, мастер разрешил мужчине заниматься сваркой элементов синхронного генератора.
 
Спустя четыре часа коллега обнаружил, что работника придавило сорвавшимся с креплений корпусом статора. От полученных травм пострадавший скончался на месте. 
 
Во время разбирательства мастер признал свою вину и попросил не исследовать доказательства.
 
За нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью суд приговорил старшего мастера к двум годам лишения свободы.
 
Однако мужчину освободили от реального наказания, заменив его однолетним испытательным сроком. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  смерть, не обучил особенностям работы, харьков
 
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