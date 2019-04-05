Кабриолет попал в ДТП перед Домом Советов (ФОТО)

Авария произошла 4 апреля около шести часов вечера на ул. Сумской, 64.
Участниками ДТП стали автомобили ВМW и Renault Kangoo, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель авто ВМW допустил столкновение с автомобилeм Renault Kangoo.
В результате ДТП никто нe пострадал, транспортные средства получили мeханические повреждения.
На водителя ВМW патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.
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