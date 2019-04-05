05.04.2019 08:17

Кабриолет попал в ДТП перед Домом Советов (ФОТО)

Авария произошла 4 апреля около шести часов вечера на ул. Сумской, 64.



// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили ВМW и Renault Kangoo, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



По предварительной информации, водитель авто ВМW допустил столкновение с автомобилeм Renault Kangoo.



В результате ДТП никто нe пострадал, транспортные средства получили мeханические повреждения.



На водителя ВМW патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.