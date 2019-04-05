Черный мусорный пакет устроил переполох в центре Харькова (ВИДЕО)

Вечером 4 апреля правоохранители перекрыли часть улицы Ярослава Мудрого – от Мироносицкой до Чернышевской.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в 19.05 поступил звонок, что на тротуаре по улице Ярослава Мудрого, возле Почетного консульства Азербаджана, лежит чёрный пакет.
Правоохранители оцепили участок с подозрительным предметом, на место выезжали эксперты взрывотехнического управления полиции.
Оказалось – обычный пакет с мусором.
Сегодня верна пословица: «Время – деньги!» Не увлекайтесь долгими рассуждениями и берегите здоровье.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами по области небольшие осадки. По городу без существенных осадков.
Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
влажн.:
давл.:
ветер: