Главная Новости Криминал и происшествия Черный мусорный пакет устроил переполох в центре Харькова (ВИДЕО)
05.04.2019  08:36   

Черный мусорный пакет устроил переполох в центре Харькова (ВИДЕО)

Вечером 4 апреля правоохранители перекрыли часть улицы Ярослава Мудрого – от Мироносицкой до Чернышевской.


// Facebook/ХС

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в 19.05 поступил звонок, что на тротуаре по улице Ярослава Мудрого, возле Почетного консульства Азербаджана, лежит чёрный пакет.

Правоохранители оцепили участок с подозрительным предметом, на место выезжали эксперты взрывотехнического управления полиции.

Оказалось – обычный пакет с мусором.

Тэги:  заминирование, харьков
 
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