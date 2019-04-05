05.04.2019 08:36

Черный мусорный пакет устроил переполох в центре Харькова (ВИДЕО)

Вечером 4 апреля правоохранители перекрыли часть улицы Ярослава Мудрого – от Мироносицкой до Чернышевской.



// Facebook/ХС

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в 19.05 поступил звонок, что на тротуаре по улице Ярослава Мудрого, возле Почетного консульства Азербаджана, лежит чёрный пакет.

Правоохранители оцепили участок с подозрительным предметом, на место выезжали эксперты взрывотехнического управления полиции.



Оказалось – обычный пакет с мусором.