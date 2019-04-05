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05.04.2019  09:28   

Тройное ДТП возле Каравана (ФОТО)

4 апреля около 16:50 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Героев Труда, 2/48.


// Facebook/ХС

По предварительной информации, водитель автомобиля "Nissan", нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 10.2 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем "KIA" и автомобилем "ВАЗ 2107".

Пострадавших в ДТП нет.

На водителя авто "Nissan" патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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