Тройное ДТП возле Каравана (ФОТО)

4 апреля около 16:50 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Героев Труда, 2/48.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Nissan", нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 10.2 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем "KIA" и автомобилем "ВАЗ 2107".
Пострадавших в ДТП нет.
На водителя авто "Nissan" патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
Темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
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