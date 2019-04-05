05.04.2019 10:03

Погоня на Новых Домах: полицейские блокировали водителя с 10-кратным превышением нормы алкоголя в крови

Вину водителя определит суд.



// Facebook/ХС

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции поздно вечером 4 апреля во время патрулирования полицейские заметили автомобиль "ВАЗ 21150", который нарушил правила дорожного движения.

На законное требование патрульных об остановке водитель "ВАЗ 21150" не отреагировал и продолжил движение, нарушая правила.

На проспекте Петра Григоренко, путем блокирования движения, полицейские остановили вышеуказанный автомобиль.

У водителя "ВАЗ 21150" патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра руководителя с помощью газоанализатора "Драгер" составил 1, 96 промилле, что значительно превышает допустимую норму (0.2 промилле).

На водителя "ВАЗ 21150" патрульные составили постановление за нарушение правил дорожного движения по ч. 2 ст. 122 КУоАП и два протокола - по ст. 122-2 КУоАП "Невыполнение водителями требований об остановке" и ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения". В дальнейшем административные материалы будут переданы в суд.