Главная Новости Криминал и происшествия После вступления в силу нововведений в астостраховании в Харькове вошли в моду ДТП «на троих»
05.04.2019  11:46   

После вступления в силу нововведений в астостраховании в Харькове вошли в моду ДТП «на троих»

Очередное тройное ДТП зафиксировали полицейские на Салтовке 4 апреля


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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полиции, 4 апреля около 16:50 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Труда, 2/48.

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan, нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомобилями KIA и ВАЗ 2107.

На водителя Nissan патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, патрульные, полиция, харьков, регистрация
 
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