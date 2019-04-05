После вступления в силу нововведений в астостраховании в Харькове вошли в моду ДТП «на троих»

Очередное тройное ДТП зафиксировали полицейские на Салтовке 4 апреля
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По данным полиции, 4 апреля около 16:50 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Труда, 2/48.
По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan, нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомобилями KIA и ВАЗ 2107.
На водителя Nissan патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
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