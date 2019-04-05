Главная Новости Криминал и происшествия Патрульные полицейские задержали очередного наркозакладчика
05.04.2019  11:57   

Патрульные полицейские задержали очередного наркозакладчика

Копов насторожило неадекватное поведение человека днем 4 апреля на улице Филипповской


// facebook

Неизвестный прятал «нечто» в земле, делая «закладки» и фотографировал.

Во время общения с полицейскими гражданин заметно нервничал.

Как выяснилось, мужчина имел при себе 8 свертков, в которых находились пакетики с веществом похожим на наркотическое.

Для проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

Также проверяется информация о причастности обнаруженного гражданина к разложению свертков с, вероятно, наркотическими веществами по другим адресам.

Сейчас делом занимаются следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, харьков, закладка, полиция, задержание
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.04 Криминал и происшествия Харьковский патрульный ловил закладчиков, не заступая на дежурство 28.03 Криминал и происшествия Врач снабжал наркоманов рецептами на психотропы (ФОТО) 27.03 Криминал и происшествия На Алексеевке поймали наркозакладчика
 
 

Видео

Черный мусорный пакет устроил переполох в центре Харькова. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 