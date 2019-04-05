Патрульные полицейские задержали очередного наркозакладчика

Копов насторожило неадекватное поведение человека днем 4 апреля на улице Филипповской
Неизвестный прятал «нечто» в земле, делая «закладки» и фотографировал.
Во время общения с полицейскими гражданин заметно нервничал.
Как выяснилось, мужчина имел при себе 8 свертков, в которых находились пакетики с веществом похожим на наркотическое.
Для проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.
Также проверяется информация о причастности обнаруженного гражданина к разложению свертков с, вероятно, наркотическими веществами по другим адресам.
Сейчас делом занимаются следователи.
Темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
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