05.04.2019 11:57

Патрульные полицейские задержали очередного наркозакладчика

Копов насторожило неадекватное поведение человека днем 4 апреля на улице Филипповской



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Неизвестный прятал «нечто» в земле, делая «закладки» и фотографировал.

Во время общения с полицейскими гражданин заметно нервничал.

Как выяснилось, мужчина имел при себе 8 свертков, в которых находились пакетики с веществом похожим на наркотическое.

Для проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

Также проверяется информация о причастности обнаруженного гражданина к разложению свертков с, вероятно, наркотическими веществами по другим адресам.

Сейчас делом занимаются следователи.