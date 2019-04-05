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05.04.2019  13:33   

Скелетированный труп: полиция просит помощи в установлении личности убитой

Тело было найдено под Харьковом.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГК Нацполиции, частично скелетированное тело гражданки было обнаружено 2 апреля в лесополосе возле села Украинское Лозовского района.
 
С места происшествия изъяты две зимние куртки и свитер.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
В настоящее время работники Лозовского отдела полиции принимают меры по установлению личности умершей, ее родных и обстоятельств происшествия.
 
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о личности умершего, просим сообщить в ее Лозовского отдела полиции по адресу: г.. Лозовая, ул. Ярослава Мудрого 7, по телефонам: тел. (05745) 9-00-64 или 102.
 
Как сообщалось  том, что в Харьковской области недалеко от железнодорожной колеи, нашли полуразложившийся труп женщины. Страшная находка была сделана 2 апреля 2019 года в Лозовой около 18:20.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, скелетированный труп, харьков
 
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