05.04.2019 13:33

Скелетированный труп: полиция просит помощи в установлении личности убитой

Тело было найдено под Харьковом.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГК Нацполиции, частично скелетированное тело гражданки было обнаружено 2 апреля в лесополосе возле села Украинское Лозовского района.

С места происшествия изъяты две зимние куртки и свитер.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время работники Лозовского отдела полиции принимают меры по установлению личности умершей, ее родных и обстоятельств происшествия.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о личности умершего, просим сообщить в ее Лозовского отдела полиции по адресу: г.. Лозовая, ул. Ярослава Мудрого 7, по телефонам: тел. (05745) 9-00-64 или 102.