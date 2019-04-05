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05.04.2019  16:19   

Алексеевка: разбойник-иностранец напал на магазин (ФОТО)

Копы задержали джентльмена удачи из Нигерии.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что в помещении магазина по улице Ахсарова неизвестный совершил разбойное нападение на продавца, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 3 апреля около 11:00.
 
60-летняя потерпевшая рассказала, что в этот день неизвестный зашел в помещение магазина, где она работает продавцом, и нанес ей несколько ударов по лицу. После чего связал руки, ноги и заклеил рот скотчем. Злоумышленник забрал мобильный телефон, деньги из кассы магазина в сумме около 1000 гривен и скрылся в неизвестном направлении.
 
После нападения женщина была доставлена ​​в больницу с повреждениями различной степени тяжести. В настоящее время состояние ее здоровья удовлетворительное.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
 
В течение суток оперативники Шевченковского отдела полиции установили личность и местонахождение зловмисника.Ним оказался 22-летний гражданин Нигерии. Новолуние является студентом 1-го курса одного из высших учебных заведений Харькова.
 
Вещественные доказательства изъяты. Досудебное расследование продолжается.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  разбойники, ограбление магазина, харьков
 
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