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05.04.2019  15:53   

Осторожно! В Харькове уже прославилась похождениями обаятельная мошенница (ФОТО, ВИДЕО)

Девушка-гастролерша на чужих залогах заработала кругленькую сумму.


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В социальной сети Фейсбук появилась информация о приключениях обаяшки-аферистки, которая забирала внесенные ранее чужие залоги.

Восстановим хронологию событий юной стартаперши: Аксенова Алена Николаевна 1997 г.р.

В кафе «Randevy» представилась заказчицей банкета, отменила его и забрала залог в 2000 грн.
В кафе «Чеснок» забрала залог в 2000 грн.
В кафе «Гершир» забрала залог в 5000 грн.
По этой же схеме пыталась забрать залог в «Старгороде», но была послана куда подальше.
 
Ещё одна неудачная попытка была позавчера в женском магазине во Французском бульваре, девушка хотела забрать залог в 450$ за куртку, который якобы оставила ее сестра за день до этого.
При этом не вполне понятно откуда она берет нужную информацию. 
 
В 2018 году привлекалась во Львове, про неё даже был выпуск в ТСН. Там она развела кафе и рестораны на 30 тыс грн.
 
 
Тэги:  мошенница, аферистка, харьков
 
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