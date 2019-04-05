05.04.2019 15:53

Осторожно! В Харькове уже прославилась похождениями обаятельная мошенница (ФОТО, ВИДЕО)

Девушка-гастролерша на чужих залогах заработала кругленькую сумму.



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В социальной сети Фейсбук появилась информация о приключениях обаяшки-аферистки, которая забирала внесенные ранее чужие залоги.

Восстановим хронологию событий юной стартаперши: Аксенова Алена Николаевна 1997 г.р.

В кафе «Randevy» представилась заказчицей банкета, отменила его и забрала залог в 2000 грн.

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В кафе «Чеснок» забрала залог в 2000 грн.

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В кафе «Гершир» забрала залог в 5000 грн.

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По этой же схеме пыталась забрать залог в «Старгороде», но была послана куда подальше.

Ещё одна неудачная попытка была позавчера в женском магазине во Французском бульваре, девушка хотела забрать залог в 450$ за куртку, который якобы оставила ее сестра за день до этого.

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При этом не вполне понятно откуда она берет нужную информацию.