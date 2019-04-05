Осторожно! В Харькове уже прославилась похождениями обаятельная мошенница (ФОТО, ВИДЕО)

Девушка-гастролерша на чужих залогах заработала кругленькую сумму.
В социальной сети Фейсбук появилась информация о приключениях обаяшки-аферистки, которая забирала внесенные ранее чужие залоги.
Восстановим хронологию событий юной стартаперши: Аксенова Алена Николаевна 1997 г.р.
Темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
влажн.:
давл.:
ветер: