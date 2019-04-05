Харьковские таможенники нашли в конфетах наркотический «сюрприз»

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» сотрудники Харьковской таможни ГФС помешали перемещению через границу наркотических средств
В ходе таможенного контроля автомобиля, который двигался в Россию, служебная собака таможни Ивсен сработал на личные вещи пассажирки авто, гражданки Украины.
Во время дальнейшего таможенного досмотра было обнаружено сигарету и обертку из-под конфеты с «травкой» (20 граммов), которые женщина прятала в кошельке и в дорожной сумке.
Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Предметы правонарушения изъяты и переданы в УСБУ в Харьковской области.
Темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
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