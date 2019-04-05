05.04.2019 16:59

Харьковские таможенники нашли в конфетах наркотический «сюрприз»

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» сотрудники Харьковской таможни ГФС помешали перемещению через границу наркотических средств



://kh.sfs.gov.ua

В ходе таможенного контроля автомобиля, который двигался в Россию, служебная собака таможни Ивсен сработал на личные вещи пассажирки авто, гражданки Украины.

Во время дальнейшего таможенного досмотра было обнаружено сигарету и обертку из-под конфеты с «травкой» (20 граммов), которые женщина прятала в кошельке и в дорожной сумке.

Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Предметы правонарушения изъяты и переданы в УСБУ в Харьковской области.