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05.04.2019  19:21   

На Армейской найден труп (ВИДЕО)

Об этом сообщают пользователи соцсетей.


facebook.com

В социальной сети Фейсбук появилось видео с сообщением о трупе, найденном в Харькове.

Тело было обнаружено на улице Армейской.

На данный момент что это за человек и причины смерти неизвестны.  

Тэги:  смерть, найден труп, харьков
 
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