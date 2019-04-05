На Армейской найден труп (ВИДЕО)

Об этом сообщают пользователи соцсетей.
В социальной сети Фейсбук появилось видео с сообщением о трупе, найденном в Харькове.
Тело было обнаружено на улице Армейской.
На данный момент что это за человек и причины смерти неизвестны.
Темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
влажн.:
давл.:
ветер: