Перепутавший остановки малыш потерялся под Харьковом (ФОТО)

Мальчика, который принял Вильчу за Волчанск, выручили полицейские.
Как сообщил в соцсети Фейсбук Константин Шеремет, сегодня, 5 апреля 2019 в 12 час. 23 мин. в Волчанский отдел полиции поступило сообщение местных граждан о том, что на автобусной остановке пгт Вильча находиттся шестилетний мальчик без сопровождения взрослых.
Ребенок не может сообщить о себе ни личных данных, ни адреса места проживания.
На место срочно отправились работники райотдела вместе с и. о. инспектора ювенальной превенции Викторией Кононенко.
Меньше часа понадобилось работникам полиции чтобы установить личность мальчика и передать его родителям. Также было установлено, что ребенка на автобус посадила старшая сестра, а в Волчанске ее должен был встретить отец, но мальчик вышел не на той остановке.
Темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
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