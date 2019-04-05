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05.04.2019  18:50   

Перепутавший остановки малыш потерялся под Харьковом (ФОТО)

Мальчика, который принял Вильчу за Волчанск, выручили полицейские.


Перепутавший остановки малыш потерялся под Харьковом (ФОТО)

Как сообщил в соцсети Фейсбук Константин Шеремет, сегодня, 5 апреля 2019 в 12 час. 23 мин. в Волчанский отдел полиции поступило сообщение местных граждан о том, что на автобусной остановке пгт Вильча находиттся шестилетний мальчик без сопровождения взрослых.

Ребенок не может сообщить о себе ни личных данных, ни адреса места проживания.

На место срочно отправились работники райотдела вместе с и. о. инспектора ювенальной превенции Викторией Кононенко.

Меньше часа понадобилось работникам полиции чтобы установить личность мальчика и передать его родителям. Также было установлено, что ребенка на автобус посадила старшая сестра, а в Волчанске ее должен был встретить отец, но мальчик вышел не на той остановке.

Тэги:  потерялся мальчик, помощь полицейских, харьков
 
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