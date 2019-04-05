Главная Новости Криминал и происшествия Разыскивается преступник, ограбивший мальчика в подъезде на Большой Панасовской (ВИДЕО)
05.04.2019  19:58   

Разыскивается преступник, ограбивший мальчика в подъезде на Большой Панасовской (ВИДЕО)

В социальной сети выложено видео в надежде, что удастся поймать наглого грабителя.


//facebook.com/myharkov
В Харькове мужчина в подъезде дома ограбил 10-летнего мальчика. Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей.  По словам местных жителей, инцидент произошел в доме № 232/1 по улице Большой Панасовской вечером 3 апреля. Часть происшествия зафиксировала установленная на первом этаже камера наблюдения.
 
"Школьник возле лифта поздоровался со стоящим мужчиной и пошел вверх по ступенькам, через несколько секунд преступник пошел за ребенком. Спустя время мужчина спустился по лестнице вниз, в руке у него был мобильный телефон и деньги", - говорится в сообщении.
 
Злоумышленник был одет в черную куртку и такого же цвета штаны. Как сообщили в пресс-службе "главка", по факту происшествия открыто уголовное производство по статье 186 УК Украины ("грабеж").
Тэги:  ограбление, отнял деньги и телефон, харьков
 
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