05.04.2019 19:58

Разыскивается преступник, ограбивший мальчика в подъезде на Большой Панасовской (ВИДЕО)

В социальной сети выложено видео в надежде, что удастся поймать наглого грабителя.



//facebook.com/myharkov

В Харькове мужчина в подъезде дома ограбил 10-летнего мальчика. Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей. По словам местных жителей, инцидент произошел в доме № 232/1 по улице Большой Панасовской вечером 3 апреля. Часть происшествия зафиксировала установленная на первом этаже камера наблюдения.

"Школьник возле лифта поздоровался со стоящим мужчиной и пошел вверх по ступенькам, через несколько секунд преступник пошел за ребенком. Спустя время мужчина спустился по лестнице вниз, в руке у него был мобильный телефон и деньги", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был одет в черную куртку и такого же цвета штаны. Как сообщили в пресс-службе "главка", по факту происшествия открыто уголовное производство по статье 186 УК Украины ("грабеж").