Трехлетний ребенок заблудился под Харьковом

Ребенок вышел со двора погулять и заблудился.
5 апреля в Дергачевский отдел полиции обратилась жительница поселка Ольшаны. Она рассказала об исчезновении малолетнего сына.
На поиски ребенка был задействован личный состав отдела полиции.
Через несколько часов работники полиции нашли мальчика. Он находился на одной из улиц поселка.
Полицейские провели профилактическую беседу с мальчиком и составили в отношении женщины административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам на природе, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.
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