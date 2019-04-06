Главная Новости Криминал и происшествия Трехлетний ребенок заблудился под Харьковом
06.04.2019  11:01   

Трехлетний ребенок заблудился под Харьковом

Ребенок вышел со двора погулять и заблудился.


// Нацполиция

5 апреля в Дергачевский отдел полиции обратилась жительница поселка Ольшаны. Она рассказала об исчезновении малолетнего сына.

На поиски ребенка был задействован личный состав отдела полиции.

Через несколько часов работники полиции нашли мальчика. Он находился на одной из улиц поселка.

Полицейские провели профилактическую беседу с мальчиком и составили в отношении женщины административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ребенок, полиция, харьков
 
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