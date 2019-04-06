На Барабашово конфисковали больше километра запрещенных орудий лова

Инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля отработали звонки, поступившие на «горячую линию».
5 апреля у двух продавцов на торговой площадке «Барабашово» обнаружено 8 сеток, 30 «экранов» и одну сетку-накидку. Общая длина изъятых орудий лова составила более одного километра.
Своими действиями мужчины нарушили требования ст. 52-1 Закона Украины «О животном мире».
На нарушителей оформлены протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Запрещенные орудия лова патрульные изъяли.
Управление Госрыбагентства в Харьковской области призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранного законодательства. Если вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать по номерам телефонной «горячей линии»: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам на природе, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.
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