06.04.2019 12:07

На Барабашово конфисковали больше километра запрещенных орудий лова

Инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля отработали звонки, поступившие на «горячую линию».



//khr.darg.gov.ua

5 апреля у двух продавцов на торговой площадке «Барабашово» обнаружено 8 сеток, 30 «экранов» и одну сетку-накидку. Общая длина изъятых орудий лова составила более одного километра.

Своими действиями мужчины нарушили требования ст. 52-1 Закона Украины «О животном мире».



На нарушителей оформлены протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Запрещенные орудия лова патрульные изъяли.



Управление Госрыбагентства в Харьковской области призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранного законодательства. Если вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать по номерам телефонной «горячей линии»: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.