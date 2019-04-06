06.04.2019 12:58

В полночь от горевших под многоэтажкой автомобилей занялся балкон

В Красноградском районе спасатели эвакуировали 4-х человек в результате пожара 2-х автомобилей.



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6 апреля в 00:42 на номер «101» поступило сообщение о том, что во дворе жилого многоквартирного дома на улице Свято-Троицкой 37 села Наталино горят 2 автомобиля.



К месту вызова сразу было направлено пожарно-спасательное подразделение ГСЧС на автоцистерне. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возле жилого дома под балконом, огнем почти полностью были охвачены моторные отсеки и частично салон легковушки «Тоyota Camry» и пассажирского микроавтобуса «Mercedes Sprinter».

От автомобилей пламя перекинулось на ближний балкон квартиры на первом этаже жилого дома. Общая площадь пожара составила около 25 кв.м.



Оперативно подав пожарный ствол на тушение огня, пожарные уже в 00:57 локализовали его. Окончательно пожар удалось укротить в 01:29. Вследствие сильного задымления, из квартир, расположенных у возникновения пожара, спасателями были эвакуированы 4-х жителей дома. Пострадавших нет.



Причина возникновения пожара выясняется.