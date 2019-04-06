06.04.2019 13:58

Предприниматели выложат 750 тысяч за шестерых «нелегалов»

Очередные рейды инспекторов труда выявили нелегально трудоустроенных работников.



// kh.dsp.gov.ua

Во время инспекционного посещения у двух физических лиц-предпринимателей, осуществляющим деятельность в сфере торговли, обнаружили 3 неоформленных работника.



У физического лица-предпринимателя, работающего в развлекательной отрасли, было задействовано трое рабочих, которые работали нелегально.



По результатам инспекционных посещений уполномоченными лицами ГУ Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложение штрафных санкций на общую сумму 751 тыс. гривен.