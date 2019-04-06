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06.04.2019  13:58   

Предприниматели выложат 750 тысяч за шестерых «нелегалов»

Очередные рейды инспекторов труда выявили нелегально трудоустроенных работников.


// kh.dsp.gov.ua

Во время инспекционного посещения у двух физических лиц-предпринимателей, осуществляющим деятельность в сфере торговли, обнаружили 3 неоформленных работника.

У физического лица-предпринимателя, работающего в развлекательной отрасли, было задействовано трое рабочих, которые работали нелегально.

По результатам инспекционных посещений уполномоченными лицами ГУ Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложение штрафных санкций на общую сумму 751 тыс. гривен.

Источник:   ГУ Гоструда
 Тэги:  гоструда, штраф, харьков
 
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