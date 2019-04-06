Предприниматели выложат 750 тысяч за шестерых «нелегалов»

Очередные рейды инспекторов труда выявили нелегально трудоустроенных работников.
Во время инспекционного посещения у двух физических лиц-предпринимателей, осуществляющим деятельность в сфере торговли, обнаружили 3 неоформленных работника.
У физического лица-предпринимателя, работающего в развлекательной отрасли, было задействовано трое рабочих, которые работали нелегально.
По результатам инспекционных посещений уполномоченными лицами ГУ Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложение штрафных санкций на общую сумму 751 тыс. гривен.
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам на природе, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.
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