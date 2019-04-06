06.04.2019 14:19

Выезжающий из Украины россиянин вооружился старинными пистолетами (ВИДЕО, ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда обнаружили у россиянина под верхней одеждой два пистолета



// Госпогранслужба

Вчера утром в пункт пропуска «Гоптовка», на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «Фольксваген». В качестве пассажира в нем следовал гражданин России, 1949 года рождения.

Во время проверки транспортного средства на мужчину сработал пограничный служебный пес, натренированный на поиск оружия.



В дальнейшем применив металлоискатель под верхней одеждой мужчины сотрудники Госпогранслужбы обнаружили два пистолета. Найденные предметы были старинными. В частности, иностранец попытался вывезти за пределы Украины «Наган» образца 1895 г. и «Зауэр» образца 1913 года с магазином к нему.



Оружие пограничники изъяли установленным порядком и вместе с владельцем передали представителям Национальной полиции.