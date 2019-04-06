Выезжающий из Украины россиянин вооружился старинными пистолетами (ВИДЕО, ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда обнаружили у россиянина под верхней одеждой два пистолета
Вчера утром в пункт пропуска «Гоптовка», на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «Фольксваген». В качестве пассажира в нем следовал гражданин России, 1949 года рождения.
Во время проверки транспортного средства на мужчину сработал пограничный служебный пес, натренированный на поиск оружия.
В дальнейшем применив металлоискатель под верхней одеждой мужчины сотрудники Госпогранслужбы обнаружили два пистолета. Найденные предметы были старинными. В частности, иностранец попытался вывезти за пределы Украины «Наган» образца 1895 г. и «Зауэр» образца 1913 года с магазином к нему.
Оружие пограничники изъяли установленным порядком и вместе с владельцем передали представителям Национальной полиции.
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам на природе, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.
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