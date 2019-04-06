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06.04.2019  16:04   

Убийцы почтальона в Водяном получили 15 и 13 лет лишения свободы

Приговором Коминтерновского районного суда г. Харькова осуждены мужчина и женщина, что в июле 2013 года убили почтальона неподалеку с. Водяное Змиевского района.


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Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 5 Владимир Калюга, за разбой и умышленное убийство из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 187, п 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) 43-летнему мужчине присудили 15 лет лишения свободы, его 36-летней пособница - 13.

Напомним, 42-летнюю почтальона убили на дороге между двумя селами Змиевского района. Из сумки погибшей пропали 40 тыс. грн, предназначенные на выплату пенсий.
 
Подозреваемых в совершении преступления задержали в тот же день на территории Запорожской области, где они пытались скрыться. Ими оказались двое жителей Змиевщины. Женщина, причастная к нападению, некоторое время работала вместе с погибшей, поэтому могла знать, когда у почтальона будет при себе значительная сумма, а также о маршрутах ее передвижения. Вместе с сожителем они подстерегли жертву малолюдной дороге. Мужчина нанес почтальонше несколько ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась, а нападавшие забрали из ее сумки деньги и скрылись.
 
Стоит отметить, что на момент совершения дерзкого преступления злоумышленница была беременной (ребенок появился на свет уже в местах лишения свободы). Свое участие в преступлении она отрицала, перекладывая вину на сообщника. По ее словам, после убийства она делала все, что говорил мужчина, потому что боялась его. Однако следствием было собрано достаточно доказательств, подтверждающих совершение преступления по предварительному сговору.
 
Приговор Коминтерновского районного суда - не первый в этом производстве. В 2014 году сообщники услышали приговор Змиевского районного суда области. Мужчина и женщина не согласились с назначенным наказанием и обжаловали его. Апелляционная инстанция направила дело на новое рассмотрение - в Коминтерновский суд.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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