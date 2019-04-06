06.04.2019 17:19

На первом этаже горела квартира без жильцов

В Купянском районе ликвидирован пожар в квартире жилого дома.



// ГСЧС

5 апреля в 16:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилой квартире по адресу: г.. Купянск, ул. 1 мая, 55.



На место пожара сразу выехало отделение службы спасения Купянского района на автоцистерне в составе 4 спасателей.

Во время разведки было установлено, что на балконе квартиры первого этажа горят домашние вещи на площади 2 кв.м создавая плотное задымление помещений квартиры. Жильцов в помещениях не было.



В 17:01 пожар был локализован, а в 17:20 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается. По данному факту пожара проводится проверка.