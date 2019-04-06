На первом этаже горела квартира без жильцов

В Купянском районе ликвидирован пожар в квартире жилого дома.
5 апреля в 16:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилой квартире по адресу: г.. Купянск, ул. 1 мая, 55.
На место пожара сразу выехало отделение службы спасения Купянского района на автоцистерне в составе 4 спасателей.
Во время разведки было установлено, что на балконе квартиры первого этажа горят домашние вещи на площади 2 кв.м создавая плотное задымление помещений квартиры. Жильцов в помещениях не было.
В 17:01 пожар был локализован, а в 17:20 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается. По данному факту пожара проводится проверка.
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам на природе, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.
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