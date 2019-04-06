Водитель и пассажир квадроцикла пострадали от столкновения с трактором

С травмами различной степени тяжести мужчин доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 апреля в 16:10 на автодороге «Харьков - Липцы» вблизи села Циркуны.
57-летний водитель квадрациклов не справился с управлением и допустил столкновение с трактором «Т-15». В результате аварии пострадали водитель и 35-летний пассажир квадрацикла.
Следователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Справка. За минувшие сутки в Харькове и области произошло 62 ДТП. В результате аварий пострадали 9 человек, погибших нет.
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам на природе, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.
влажн.:
давл.:
ветер: