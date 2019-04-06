06.04.2019 16:59

Водитель и пассажир квадроцикла пострадали от столкновения с трактором

С травмами различной степени тяжести мужчин доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



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Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 апреля в 16:10 на автодороге «Харьков - Липцы» вблизи села Циркуны.



57-летний водитель квадрациклов не справился с управлением и допустил столкновение с трактором «Т-15». В результате аварии пострадали водитель и 35-летний пассажир квадрацикла.



Следователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



Справка. За минувшие сутки в Харькове и области произошло 62 ДТП. В результате аварий пострадали 9 человек, погибших нет.