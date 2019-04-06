На ХТЗ столкнулись Renault и Chevrolet (ФОТО)

Авария произошла 6 апреля около 10:00 на перекрестке ул. Ф. Крала и пр. Архитектора Алешина.
Участниками происшествия стали автомобили Renault Clio и Chevrolet Lacetti, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Вследствие ДТП медики госпитализировали в больницу двух пасажиров автомобиля Renault.
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам на природе, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.
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