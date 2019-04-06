Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ столкнулись Renault и Chevrolet (ФОТО)
06.04.2019  16:46   

На ХТЗ столкнулись Renault и Chevrolet (ФОТО)

Авария произошла 6 апреля около 10:00 на перекрестке ул. Ф. Крала и пр. Архитектора Алешина.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили Renault Clio и Chevrolet Lacetti, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Вследствие ДТП медики госпитализировали в больницу двух пасажиров автомобиля Renault.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.04 Криминал и происшествия Водитель и пассажир квадроцикла пострадали от столкновения с трактором 05.04 Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: неуступчивый француз столкнулся с советской автоклассикой (ФОТО) 05.04 Криминал и происшествия После вступления в силу нововведений в астостраховании в Харькове вошли в моду ДТП «на троих»
 
 

Видео

В Харькове продолжается реконструкция сада Шевченко
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 